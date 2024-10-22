На севере Туркменистана идет заготовка семян древесно-кустарниковых пород

Лесоводы Дашогузского велаята в эти дни ведут сбор семян древесно-кустарниковых пород, в том числе хвойных. Об этом сообщает «Туркменистан: золотой век».

Растительный мир региона последовательно обогащается многими видами ценных, лиственных и хвойных растений, отличающихся быстрым ростом, устойчивостью к засухе и болезням, способностью выделять кислород и очищать воздух от загрязнения в течение всего года, имеющих высокую степень декоративности. Развитие лесоводства идет также благодаря ежегодно проводимой всенародной кампании по посадке деревьев.

Что касается пустынных растений, то они активно используются в проводимых государством комплексных работах по созданию препятствующих переносу пыли и солей и способствующих обогащению местного растительного и животного мира новых лесных зон.

В обогащение флоры и фауны региона вносят свой вклад и новые обитаемые участки вдоль озера «Алтын асыр», которых сегодня облюбованы птицами.