На востоке Туркменистана ПРООН провела практический семинар по водным ресурсам в земледелии

В Лебапском велаяте 17-18 октября состоялся практический семинар по эффективному управлению водными ресурсами в орошаемом земледелии.

Семинар проведен проектом ПРООН «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для множественных выгод», реализуемым совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при финансировании Глобального экологического фонда (ГЭФ).

Участники обменялись опытом и знаниями по вопросам планирования водопользования в условиях изменения климата.

Представители Педагогического института им. Сейитназара Сейди представили презентации по вопросам выращивания риса в Лебапском велаяте с учетом почвенно-климатических условий, а также по методике использования грунтовых вод побережья реки Амударьи для капельного орошения.

Также участники обсудили перспективы развития фермерского рыбоводства как альтернативного источника дохода для региона.

Практическая часть семинара прошла с выездом. В частности, на демонстрационном участке в этрапе Данев была показана работа ранее установленных проектом ПРООН скважин для мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель и новая технология полива для обеспечения рационального дождевального полива.

Частью практического семинара являлась и поездка на межхозяйственный канал «Берзен», где на водораспределительном узле осуществляется комплексный подход системы водоучета и водораспределения Бассейновой водохозяйственной организации (БВО) «Амударья».

В семинаре участвовали представители Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, хякимлика Лебапского велаята, агенства Дашогузского филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала, БВО «Амударья», местных НПО, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, сообщается в пресс-релизе ПРООН.