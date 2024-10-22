Корейская Daewoo E&C построит завод удобрений в Туркменистане

Южнокорейская строительная компания Daewoo Engineering & Construction выиграла тендер на строительство завода по производству минеральных удобрений в Туркменабате. Согласно информации The Korea Herald, предприятие будет располагаться в 450 километрах к востоку от Ашхабада и сможет ежегодно производить 350 000 тонн фосфатных удобрений и 100 000 тонн сульфата аммония.

Этот проект является частью стратегии Daewoo E&C по укреплению своих позиций в Центральной Азии. Компания планирует расширить свое присутствие в регионе не только в нефтехимическом секторе, но и в сфере инфраструктурных проектов и развития новых городов.

Важным шагом в развитии сотрудничества стало открытие филиала Daewoo E&C в Ашхабаде в октябре прошлого года. На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные представители обеих стран, включая председателя компании Джонг Вон-джу и вице-премьера Туркменистана Баймырата Аннамаммедова.