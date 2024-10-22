Канадец установил мировой рекорд, выгуляв 38 собак
Канадец Митчелл Руди поставил новый рекорд, выгуливая одновременно стаю из 38 собак, сообщает pravilamag.ru со ссылкой на Guinness World Records.
Чтобы официально зафиксировать рекорд, Митчелл прошел с собаками более километра, не выпуская ни одну из них из поля зрения. Это испытание на выносливость и умение управлять большой группой животных.
Каждая собака, участвовавшая в рекордной прогулке, имеет свою историю спасения. Многие из них были изъяты из ужасающих условий и освобождены от жестокого обращения.
Организация мероприятия стала возможной благодаря сотрудничеству канадских и южнокорейских защитников животных. Служба спасения собак KK9R взяла на себя ответственность за поиск новых домов для всех участников рекордной прогулки.