Защитник сборной Туркменистана вернулся на поле спустя полгода после травмы

23-летний защитник сборной Туркменистана и ФК «Витебск» Вепа Джумаев, впервые за полгода вышел на футбольное поле в официальном матче. Возвращение игрока состоялось в игре против «Нафтана» в 25-м туре Высшей лиги Беларуси, где он появился на замену на 75-й минуте встречи.

Длительное отсутствие футболиста было вызвано травмой, полученной в апреле этого года в матче против «Немана». Джумаев заменил на поле Михаила Башилова при счете 3:0 в пользу «Витебска». После его выхода команда сумела забить еще один мяч, доведя счет до разгромного – 4:0.

Возвращение игрока сборной Туркменистана усилит оборонительную линию «Витебска» в оставшихся матчах сезона. После этой убедительной победы витебская команда, занимающая 5-е место в турнирной таблице, набрала 41 очко и догнала по этому показателю брестское «Динамо», расположившееся строчкой выше.