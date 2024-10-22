В ходе археологических раскопок в Туркменистане обнаружен уникальный артефакт

В ходе раскопок на городище Гонур-Депе российские и туркменские археологи обнаружили печать с изображением месяца и характерным расположением трех звезд. Предположительно, рисунок на печати является древнейшим изображением астрономического объекта, найденным на территории Туркменистана, передает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН, руководителя российско-туркменской Маргианской археологической экспедиции Надежду Дубову.

«Ранее мы не находили изображений, которые можно назвать созвездиями: много отдельных звезд, полумесяцев — это тоже астрономические объекты. А вот эта печать характерна тем, что здесь 3 звезды расположены определенным образом. Интересно то, что у туркмен есть созвездие «Уч йылдыз» («Три звезды»). Мы и предположили, что это астрономический объект, тогда получится, что это древнейшая такая печать, найденная на территории Туркменистана, но чтобы сказать это с полной уверенностью, находку должны оценить астрономы» — рассказала Дубова.

Городище Гонур-Депе остается объектом исследований уже более 50 лет как памятник эпохи бронзы. Страна Маргуш или Маргиана, так известна эта территория по античным письменным источникам.

Среди важных находок экспедиции в 2024 году имеются установленное производство гипса и череп животного, похожий на лошадиный. До этого на Гонур-Депе было найдено восемь останков именно лошади, но лишь один череп лошади.

Н.Дубова также сообщила, что археологи уже несколько лет работают над созданием каталога находок за всю историю работы Маргианской экспедиции, то есть, за 50 лет.

«Это десятки тысяч находок», — отметила археолог.