В Туркменистане стартует серия отборочных турниров к национальному чемпионату по шахматам

21 октября в Дашогузе начинается первый этап региональных отборочных соревнований к Первой-лиге чемпионата Туркменистана по шахматам 2025 года. На турнир уже зарегистрировалось 69 участников, что демонстрирует значительный рост интереса к шахматам в регионе – количество игроков с международным рейтингом FIDE увеличилось с 4 до 20 по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба ШФТ, серия региональных соревнований продлится до середины ноября и пройдет в четыре этапа: Дашогузский этап – 21-25 октября, Ашхабадский этап (включая Балканский и Ахалский велаяты) – 28 октября-1 ноября, Лебапский этап – 4-8 ноября, Марыйский этап – 11-15 ноября.

«Проведение отборочных этапов и в целом большего количества турниров в каждом из велаятов является целенаправленной политикой Шахматной федерации, так как не у каждого шахматиста есть возможность приехать в столицу. Таким образом, у талантливой шахматной молодежи в отдаленных районах появляется шанс и соответственно мотивация для проявления своих навыков и прохождения через все отборочные этапы для возможного попадания в сборную страны», – поясняет председатель Шахматной федерации Вепа Мяликгулыев.

Более того, все желающие из других регионов страны также могут принимать участие во всех остальных этапах отбора, но без права претендовать на выход в следующий этап от другого велаята. По оценке Генерального секретаря ШФТ Мергена Какабаева, «это условие позволяет юным шахматистам набрать интенсивную турнирную практику за эти два месяца без необходимости выезда за рубеж».

На этапе I лиги, проведение которой намечается на начало 2025 года, к отобранным через велаяты шахматистам присоединятся обладатели звания «кандидат в мастера спорта» и выше у мужчин и имеющие 1-й разряд и выше у женщин, которые в одном турнире по швейцарской системе оспорят три путевки в Высшую лигу Чемпионата Туркменистана 2025 года.

Первые четыре места Высшей лиги предыдущего, т.е. 2024-го года, а также по одному победителю недавнего Кубка Федерации (среди мужчин и женщин) уже получили право участвовать в следующей Высшей лиге, которая будет разыграна по круговой системе в два круга среди 8 финалистов. Первые пять мест Высшей лиги сформируют мужскую и женскую сборные команды на 2025 год.

Напомним, что сформированные по такому же принципу в марте этого года сборные с тех пор интенсивно готовились и в сентябре успешно выступили на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште (Венгрия), завоевав золотые медали в своих категориях (мужчины – в категории B, а женщины – в категории C).