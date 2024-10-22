В Туркменистане может появиться российская археологическая миссия

В Туркменистане, как и в странах СНГ, где ведутся раскопки, может появиться российская археологическая миссия.

Предложение о такой миссии озвучила главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, руководитель Маргианской археологической экспедиции на юго-востоке Туркменистана Надежда Дубова.

Об этом сообщает Наука ТАСС со ссылкой на слова Н.Дубовой.

«В Ашхабаде в ходе встречи с послом России в Туркменистане Иваном Волынкиным я говорила о необходимости и целесообразности создания археологических миссий в странах СНГ, где ведутся раскопки. Среди них однозначно стоит выделить Узбекистан, Таджикистан и, конечно, Туркменистан», — сказала ученый.

Миссии могли бы включать экспозиционные залы, где рассказывалось бы о находках и местах раскопок, различных помещениях для работы археологов и их жизни. Они бы способствовали более глубокому знакомству жителей стран СНГ с той работой, которая проводится россиянами вместе с местными коллегами, позволяла бы интересующимся осваивать или повышать квалификацию в области археологии.

Вместе с тем Н.Дубова в ходе разговора с послом предложила более широко освещать ведущиеся в Туркменистане раскопки. Например, после каждого сезона раскопок делать что-то вроде брифинга об их итогах.

Этот год юбилейный для Гонур-Депе: ровно 50 лет назад здесь начались планомерные раскопки. Этот памятник был открыт Российско-туркменской Маргианской археологической экспедицией, история которой связана с именем выдающегося археолога Виктора Сарианиди. К концу 1980-х годов в Мервском оазисе на юго-востоке Туркменистана он открыл более 200 поселений, центром которых являлся Гонур-Депе. Эти раскопки свидетельствовали о существовании ранее неизвестного центра цивилизации Древнего Востока — Бактрийско-Маргианской археологической культуры, относящейся к эпохе бронзы в Средней Азии.