Petronas стала золотым партнером Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2024»

Petronas, через свою дочернюю компанию Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PC(T)SB), стала золотым партнером 29-й Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана — 2024», которая пройдет с 23 по 25 октября в Ашхабаде.

PC(T)SB начала свою деятельность в нефтегазовом секторе Туркменистана более двух десятилетий назад и зарекомендовала себя как один из крупнейших производителей нефти и газа в стране. В 2022 году компания отметила свою тысячную нефтяную добычу, что подчеркивает ее долгосрочное присутствие и вклад в развитие энергетического сектора Туркменистана. С начала коммерческой добычи нефти в 2009 году на месторождении «Диярбекыр» и добычи природного газа в 2011 году на месторождении «Махтумкули», PC(T)SB укрепила свою репутацию как ведущего производителя и поставщика нефти и газа в стране.

В этом году PETRONAS отмечает свое 50-летие, подчеркивая свою глобальную приверженность развитию энергетики и устойчивому развитию. Компания активно поддерживает усилия Туркменистана по сокращению выбросов углерода к 2030 году, внедряя низкоуглеродные и устойчивые к климату решения. Это видение отражается в постоянном вкладе PC(T)SB в развитие туркменского общества через значимые социальные программы.

PETRONAS работает в более чем 100 странах, производя и поставляя энергию и решения, которые способствуют прогрессу общества. Как ключевой игрок на мировом энергетическом рынке, PETRONAS продолжает поддерживать усилия Туркменистана по развитию и диверсификации своего энергетического портфеля для удовлетворения международного спроса. Устойчивое развитие остается в основе деятельности компании, поскольку она использует энергетические ресурсы и технологии для улучшения и обогащения жизни людей.

О конференции OGT 2024

29-я Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана — 2024» (OGT 2024) пройдет в Ашхабаде с 23 по 25 октября 2024 года. Мероприятие организовано Государственными концернами «Туркменгаз» и «Туркменнефть», Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Государственной корпорацией «Туркменгеология». Конференция соберет более 830 делегатов из 51 страны мира, предоставляя платформу для обсуждения ключевых вопросов и перспектив развития нефтегазовой отрасли.