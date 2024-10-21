Туркменистан передал юбилейные сборники произведений Махтумкули в крупнейшие библиотеки России

Посольство Туркменистана в России передало юбилейные экземпляры сборника избранных произведений выдающегося поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в библиотечные фонды ведущих российских научных и образовательных учреждений. Об этом говорится в сообщении туркменской дипмиссии в Москве.

Сборники на туркменском, русском и английском языках пополнили фонды Российской академии наук, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов имени П. Лумумбы, Московского государственного института международных отношений МИД РФ и крупных библиотек – Российской государственной библиотеки, Института востоковедения РАН, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеки России, Научной библиотеки им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета, Библиотеки РАН (СПБ), Российской национальной библиотеки (СПБ) и других.

Этот шаг является частью масштабных мероприятий, приуроченных к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, который в этом году широко отмечается в Туркменистане и на международном уровне. В рамках этих мероприятий Посольством Туркменистана в России были организованы научные конференции и встречи, а также установлен и торжественно открыт бюст поэта в Москве.