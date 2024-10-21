Программа заключительного дня Театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Ашхабаде

II Театральный фестиваль ТЮРКСОЙ приглашает ашхабадцев и гостей столицы посетить мероприятия заключительного фестивального дня.

Сегодня в 12:00 в Национальном драматическом театре им. Алп Арслана коллектив театра покажет спектакль Akyldar.

В 14:00 в Государственном музее изобразительных искусств Туркменистана откроется выставка работ художников — участников биеннале ТЮРКСОЙ.

В 18:30 в Главном академическом драматическом театре имени Великого Сапармурата Туркменбаши состоится церемония закрытия фестиваля и награждение его участников.

Сегодняшним утром участники фестиваля отправились на экскурсию к историческому комплексу Анау.