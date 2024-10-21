Премьерный показ спектакля «Каин и Авель» с успехом прошел в Ашхабаде

Главный академический драматический театр Туркменистана им. Туркменбаши Великого представил премьерный показ спектакля Kabyl we Habyl («Каин и Авель»). Показ прошел в рамках II Театрального фестиваля стран-членов международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Пьеса драматурга Говшутгельды Данатарова, основанная на древней библейской притче, до глубины души взволновала зрителей, большинство из которых являлись участниками фестиваля.

Зрители щедро одарили аплодисментами режиссера Эзиза Ишанкулиева и актерский коллектив, а это — отличная оценка создателям спектакля, сообщает «Туркменистан: Золотой век».