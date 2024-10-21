Ашхабадская публика тепло встретила спектакль Мангистауского театра

Ашхабадская публика тепло встретила спектакль «Колодец», который показали артисты Мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Нурмухана Жантурина Республики Казахстан в рамках II Театрального фестиваля ТЮРКСОЙ.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», спектакль поставлен по одноименной повести казахского писателя А.Кекибаева, написанной на основе реальных событий.

Что значит колодец для пустынной местности? Это – жизнь для всего живого вокруг. Герои спектакля – люди, живущие со своими радостями и печалями рядом с колодцем, в мгновение ока «трансформировались» в стадо коней или овец, пришедших сюда, чтобы утолить жажду.

В спектакле было не мало интересных моментов, на которые публика в зале Национального драматического театра им. Алп Арслана реагировала дружными аплодисментами, отмечает источник.