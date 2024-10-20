Языковой вуз Туркменистана примет крупную международную конференцию

Туркменский национальный институт мировых языков им. Довлетмаммета Азади станет площадкой проведения международной научно-практической конференции «Инновационные методы и технологии обучения иностранным языкам», которая состоится 5-6 декабря текущего года.

Ожидается, что конференция станет площадкой для продуктивного обмена мнениями между видными учеными-лингвистами и педагогами-языковедами. В ходе мероприятия на обсуждения будут вынесены актуальные вопросы, касающиеся передовых подходов и новых технологий, открывающих новые перспективы в обучении иностранным языкам и способствующие эффективному овладению языковыми навыками.

Кроме того, участники конференции получат возможность обсудить собственный опыт преподавания иностранных языков на всех уровнях образования, а также представить результаты собственных исследований и разработок в данном направлении. В ходе мероприятия также предполагается организация пленарных заседаний, тематических секций и мастер-классов, участники которых смогут ознакомиться с наиболее актуальными цифровыми инструментами, которые способствуют эффективному овладению иностранным языкам. Также участники и спикеры конференции обменяются передовым опытом в сфере методики лингвального обучения.

Стоит подчеркнуть, что Туркменский национальный институт мировых языков им. Довлетмаммета Азади является единственным в стране профильным лингвистическим вузом, настоящей кузницей педагогов-языковедов и переводчиков. Именно поэтому проведение данной конференции имеет столь большое значение в жизни научно-исследовательского сообщества Туркменистана и в национальном образовательном сегменте.