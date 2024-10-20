Укрепление гуманитарного сотрудничества обсудили на встрече посол Туркменистана и глава Россотрудничества

Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев и глава Россотрудничества Евгений Примаков провели встречу, на которой обсудили активизацию двусторонних отношений в области гуманитарного сотрудничества. В ходе встречи стороны отметили значительный потенциал для дальнейшего развития взаимодействия в научной, образовательной и культурной сферах. Об этом говорится в сообщении на сайте туркменского диппредставительства в Москве.

Примаков высоко оценил динамичное развитие гуманитарных связей между двумя странами. Айдогдыев, в свою очередь, рассказал о недавних культурных событиях, таких как открытие бюста Махтумкули Фраги в Москве и международный форум в Ашхабаде, посвящённый 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя. Также были упомянуты Дни культуры Российской Федерации в Туркменистане, прошедшие 16-17 октября.

Собеседники выразили обоюдное желание продолжать сотрудничество, представляющее взаимный интерес для научных, образовательных и культурных учреждений двух стран. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.