Туркменистан признан лидером по развитию тенниса в Азии

На Генеральной ассамблее Азиатской федерации тенниса (ATF) в Гонконге Федерация тенниса Туркменистана получила признание как одна из самых динамично развивающихся организаций в Азии, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Президент ATF Юрий Польский лично вручил памятный трофей председателю туркменской федерации Эзизу Довлетову на мероприятии, приуроченном к 60-летию организации.

Особо отмечается успешное проведение в Ашхабаде командного чемпионата Центральной Азии среди юниоров до 12 лет в июне 2023 года. Турнир, в котором приняли участие команды из шести стран региона, был признан руководством ATF образцовым примером организации теннисных соревнований.

Эзиз Довлетов, занимающий также пост вице-президента ATF, принял участие в заседании Совета директоров федерации, где обсуждались перспективы развития тенниса в азиатском регионе и проведение будущих соревнований под эгидой организации, объединяющей 45 стран-участниц.