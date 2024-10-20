Туркменистан планирует модернизировать железнодорожную отрасль

Туркменистан намерен модернизировать свою железнодорожную систему, включая её электрификацию. Об этом стало известно на очередном заседании Кабинета Министров страны, где обсуждались планы по развитию транспортного сектора, передает TDH.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев представил доклад о работе по совершенствованию железнодорожного транспорта. Согласно его отчету, реализуются меры по модернизации отрасли в рамках «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах».

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность модернизации железнодорожной системы, её электрификации и подготовки специалистов. Он также отметил необходимость внедрения международного опыта в этой сфере.

Глава государства одобрил предложение, направленное на совершенствование работы железнодорожной отрасли на международном уровне, и поручил руководителю Агентства провести соответствующую работу.