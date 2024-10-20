Туркменистан намерен расширить сотрудничество с Международным военно-спортивным советом

В штаб-квартире Международного военно-спортивного совета (CISM) в Брюсселе состоялась встреча послов стран Центральной Азии с генеральным секретарем организации капитаном военно-морского флота Роберто Реккья. В ходе встречи обсуждались вопросы деятельности CISM, его инициативы и участие стран Центральной Азии в международных спортивных мероприятиях. Об этом говорится в сообщении туркменской дипмиссии.

Посол Туркменистана в Бельгии подчеркнул, что спорт является важным приоритетом для страны как во внутренней, так и во внешней политике. Он отметил: «Спорт для Туркменистана – это не только ключевая часть нашей национальной программы, но и важный фактор в международных отношениях. Мы активно поддерживаем спортивные инициативы на всех уровнях и готовы предложить Туркменистан как площадку для проведения крупных международных соревнований, учитывая наш успешный опыт проведения Азиатских игр в 2017 году».

Генеральный секретарь CISM подробно рассказал о работе организации и подчеркнул важность более активного участия центральноазиатских стран в спортивных соревнованиях, проводимых по всему миру. Он также отметил, что CISM стремится вовлечь в свою деятельность как можно больше стран для развития военного спорта и укрепления международных связей через спортивные инициативы.

«Туркменская сторона выразила готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Международным военно-спортивным советом», – говорится в сообщении.

Примечание:

Международный военно-спортивный совет (CISM) – это международная организация, основанная в 1948 году, которая объединяет военные структуры разных стран для содействия миру и дружбе через спорт. В рамках CISM проводятся спортивные мероприятия, в которых участвуют военнослужащие из более чем 140 стран.

Туркменистан стал членом CISM в 2018 году и с тех пор активно поддерживает развитие военного спорта, стремясь увеличить свое участие в международных соревнованиях, организованных под эгидой данной организации.