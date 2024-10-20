Президент Мальты выразила надежду на развитие сотрудничества с Туркменистаном

Президент Республики Мальта Мириам Спитери Дебоно выразила надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Туркменистаном.

В своем послании на имя Президента Сердара Бердымухамедова по случаю 33-й годовщины независимости Туркменистана, она отметила, что, несмотря на географическую удаленность, Мальта и Туркменистан поддерживают дружественные отношения на основе взаимного уважения, передает TDH.

«Я также уверена, что наше взаимодействие будет развиваться и в многостороннем формате, в том числе в рамках Организации Объединённых Наций, с целью решения вопросов и вызовов, представляющих взаимный интерес», – подчеркнула Дебоно.

Мириам Спитери Дебоно также отметила активную поддержку Мальтой сотрудничества между ЕС и Туркменистаном, что отражено в региональных инициативах, включая Совместную дорожную карту по углублению связей между ЕС и Центральной Азией, одобренную во время 19-й встречи министров в Брюсселе в октябре прошлого года.

В завершении послания Президент Республики Мальта пожелала Президенту Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и благополучия, а Туркменистану – мира, прогресса и процветания.