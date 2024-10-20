Масштабный энергетический кризис на Кубе: миллионы остались без электричества

На Кубе произошла серьезная авария на главной теплоэлектроцентрали страны, что привело к масштабному сбою в энергосистеме. В результате этого инцидента около десяти миллионов человек остались без электроснабжения, сообщает МИР24.

Столица страны Гавана, как и другие города, погрузилась во тьму. На улицах не работают светофоры, что создает серьезные проблемы для дорожного движения. Жители вынуждены использовать свечи и фонари для освещения своих домов.

Ситуация настолько серьезна, что власти приняли решение отменить занятия в школах. Многие учреждения также прекратили свою работу из-за отсутствия электричества.

Кроме того, поступают сообщения о перебоях в работе мобильной связи и интернета, что еще больше усугубляет ситуацию и затрудняет коммуникацию между жителями.

Пока неизвестно, сколько времени потребуется для восстановления работы энергосистемы. Власти страны пока не сделали официальных заявлений о причинах аварии и сроках устранения последствий.