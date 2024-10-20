Заслуги отличившихся граждан Туркменистана будут отмечены на высшем уровне в конце года

В ходе очередного заседания Кабинета Министров Туркменистана в пятницу Президент Сердар Бердымухамедов объявил о планах по награждению граждан, отличившихся в труде. Торжественная церемония состоится в конце текущего года, где будут по достоинству оценены заслуги работников различных сфер, сообщает TDH.

Это заявление прозвучало в контексте подведения итогов недавно прошедшего Международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвященного 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Глава государства отметил, что юбилейные мероприятия, связанные с годовщиной туркменского философа, продолжаются. Он подчеркнул значительный вклад творческих деятелей, писателей и поэтов в проведение этих мероприятий.