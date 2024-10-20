Группа альпинистов из Туркменистана успешно покорила восьмую по высоте гору в мире – Манаслу (8163 м), расположенную в Гималаях. На вершине горы был развернут государственный флаг Туркменистана в честь 33-й годовщины независимости страны. Восхождение было организовано непальской стороной под руководством заместителя председателя Правления группы сервисных предприятий «Моринжгеология» Арно Тер-Санкова. Об этом говорится в сообщении издания «Туркменистан: Золотой век».

В экспедиции приняли участие опытные альпинисты из Туркменистана, а также граждане Латвии, России и других стран. Все участники имеют за плечами восхождения на такие значимые вершины, как Эверест (8 848 м), К2 (8 611 м), Аконкагуа (6 962 м), Ама-Даблам (6 814 м), Килиманджаро (5 895 м), Арарат (5 165 м), Монблан (4 810 м) и Маттерхорн (4 478 м). Примечательно, что на всех этих вершинах также был поднят флаг Туркменистана.

Группа сервисных предприятий «Моринжгеология», сотрудники которой совершили восхождение, известна своей деятельностью в сфере комплексных инженерно-геологических исследований в акваториях крупнейших морей Европы. Компания играет важную роль в обеспечении надежности и безопасности морских нефтегазовых проектов, включая бурение и прокладку подводных трубопроводов.

«Моринжгеология» также активно участвует в совместных проектах с международными компаниями, такими как «Dragon Oil», проводя геологические исследования на месторождениях «Джейтун» и «Джигалыбек». Эта работа способствует успешному освоению морских нефтегазовых ресурсов Туркменистана.

Название горы Манаслу, на которую поднялись туркменские альпинисты, переводится с санскрита как «Гора духов».