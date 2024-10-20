Австрийская фармкомпания DiproMed укрепляет связи с Туркменистаном

В рамках стратегического расширения своего присутствия на центральноазиатском рынке, австрийская фармацевтическая компания DiproMed активно развивает партнерские отношения с Туркменистаном. Недавний визит главы компании Кристиана Эдера в Ашхабад и город Аркадаг ознаменовал важный этап в укреплении двусторонних отношений в сфере медицины и фармацевтики.

Во время своего пятого визита в Туркменистан Кристиан Эдер провел ряд встреч с высокопоставленными представителями правительства страны. Основной темой переговоров стали перспективы расширения сотрудничества в области производства медицинского оборудования и фармацевтической продукции.

«Это мой пятый визит в Туркменистан, и каждый раз я впечатлен прогрессом, который наблюдаю в стране», – отметил Эдер в эксклюзивном интервью Turkmenportal. «Особенно меня впечатлил новый умный город Аркадаг, который открывает огромные возможности для развития высокотехнологичных производств, в том числе в медицинской сфере».

DiproMed специализируется на производстве медицинских экспресс-тестов, соответствующих всем европейским и международным стандартам. Компания планирует существенно расширить ассортимент продукции для туркменского рынка, уделяя особое внимание нескольким ключевым направлениям: местные анализы крови, скрининговые тесты для ранней диагностики онкологических заболеваний, тесты на новые инфекционные заболевания, такие как лихорадка денге.

«Мы стремимся установить идеальный стандарт качества медицинской диагностики в Туркменистане», – подчеркнул Эдер. «Наши тесты обеспечивают быстрые и надежные результаты, что критически важно, учитывая, что 80% диагностической информации получается именно на этапе тестирования».

Одним из наиболее амбициозных планов DiproMed является возможность организации производства медицинских изделий непосредственно в Туркменистане. Особый интерес для компании представляет недавно созданный медицинский кластер в новом городе Аркадаг.

«Мы готовы оказать всестороннюю поддержку туркменским партнерам в создании современного производства медицинских приборов», – заявил Эдер. «Это не только обеспечит внутренний рынок качественной продукцией, но и откроет перспективы для экспорта туркменских медицинских изделий на международный рынок».

По словам главы DiproMed, компания готова поделиться своими технологиями и опытом, чтобы помочь туркменским производителям соответствовать международным стандартам качества и сертификации, необходимым для выхода на глобальный рынок.

Важную роль в развитии сотрудничества между DiproMed и Туркменистаном играет Австрийско-Туркменское общество под руководством Неды Бергер. «Через Общество мы смогли найти правильных деловых партнеров для реализации наших проектов», – подчеркнул Кристиан Эдер.

Недавно Неда Бергер была удостоена высокой награды – медали «К 300-летию Махтумкули Фраги», что свидетельствует о признании ее вклада в развитие австрийско-туркменских отношений.

«Я хочу поздравить госпожу Бергер с этой престижной наградой и поблагодарить ее за неоценимый вклад в развитие отношений между нашими странами», – отметил Эдер. «Ее усилия помогают нам преодолевать культурные и бизнес-барьеры, находить общий язык с туркменскими партнерами».

Развитие сотрудничества между DiproMed и Туркменистаном открывает новые горизонты для обеих сторон. Для австрийской компании это возможность расширить свое присутствие на перспективном рынке Центральной Азии, а для Туркменистана – модернизировать свою систему здравоохранения, получить доступ к передовым медицинским технологиям и развивать собственное высокотехнологичное производство.

«Мы верим в огромный потенциал нашего сотрудничества», – заключил Кристиан Эдер. «DiproMed готов стать надежным партнером Туркменистана в сфере здравоохранения, содействуя улучшению качества жизни туркменского народа и развитию медицинской науки в регионе».