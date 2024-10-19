Туркменский сельскохозяйственный институт вошел в мировой рейтинг университетов 2025 года

Туркменский сельскохозяйственный институт стал частью престижного списка «Мировые университетские рейтинги 2025», опубликованного организацией Times Higher Education (THE).

Этот еженедельный журнал, специализирующийся на новостях высшего образования в Великобритании, с начала 70-х годов XX века зарекомендовал себя как авторитетный источник информации в области образования.

С момента своего основания в 2004 году, когда был запущен мировой университетский рейтинг, Times Higher Education стал ведущей организацией в данной области. Включение Туркменского сельскохозяйственного института в этот специальный список подчеркивает его достижения и вклад в развитие высшего образования в стране.