Туркменистан разработает олимпийский план развития гимнастики на 2025-2028 годы

Федерация гимнастики Туркменистана совместно с международными экспертами приступает к разработке масштабного плана подготовки спортсменов к следующему олимпийскому циклу. Об этом сообщил председатель Федерации гимнастики Туркменистана Довран Чагылов накануне своего участия в Конгрессе Международной федерации гимнастики, который пройдет с 22 по 24 октября в Дохе, передает газета «Нейтральный Туркменистан».

План охватит период 2025-2028 годов и будет включать комплексную подготовку национальных сборных по спортивной, художественной гимнастике и акробатике. Для его реализации Азиатский союз гимнастики (AGU) направит в Туркменистан группу высококвалифицированных специалистов, которые займутся повышением квалификации местных тренеров и судей.

Решение о расширении сотрудничества было принято после недавнего визита в Ашхабад руководителей Международной федерации гимнастики (FIG) и Азиатского союза гимнастики в сентябре этого года. Последующее обсуждение деталей взаимодействия состоялось на заседании AGU в Шанхае.

Подготовка к реализации нового плана уже началась: туркменские гимнастки под руководством главного тренера сборной Физы Айвазовой недавно завершили трехнедельные учебно-тренировочные сборы в Ташкенте, где отрабатывали новые техники выступлений и участвовали в товарищеских соревнованиях.

Ближайшим крупным событием в календаре туркменской гимнастики станет ноябрьское первенство страны среди юниоров до 15 лет, где будут разыграны медали в соревнованиях по спортивной и художественной гимнастике, а также акробатике.