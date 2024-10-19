Туркменистан присоединяется к Глобальному альянсу по искоренению безгражданства

Нота о присоединении Туркменистана к Глобальному альянсу по искоренению безгражданства, созданному под эгидой УВКБ ООН, была передана Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Нота была передана 16 октября в ходе встречи в Женеве председателя Государственной миграционной службы Туркменистана Аманмухаммета Сазакова с Филиппо Гранди, сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Женеве.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, связанные с решением проблем безгражданства.

Аманмухаммет Сазаков подчеркнул, что руководством Туркменистана проделана значительная работа в этом направлении. В частности, в сентябре Туркменистан предоставил гражданство более чем 1000 лицам без гражданства, тем самым полностью выполнив свои обязательства в рамках кампании ООН #IBelong — десятилетней программы, направленной на искоренение безгражданства во всем мире. Таким образом, Туркменистан стал одной из первых стран, успешно достигших целей программы, подтвердив свою приверженность гуманитарным обязательствам.

Филиппо Гранди высоко оценил намерение Туркменистана присоединиться к Глобальному альянсу по искоренению безгражданства, отметив ведущую роль страны в глобальных инициативах, направленных на решение одной из наиболее значимых гуманитарных проблем современности. Он выразил глубокую признательность руководству Туркменистана.

Ранее мы сообщали, что в ООН высоко оценили усилия руководства Туркменистана по искоренению безгражданства.