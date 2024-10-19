Пушкинский музей намерен провести выставку древних памятников Туркменистана

Делегация Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина прибыла в Ашхабад для обсуждения сотрудничества и возможных выставок, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя директора ГМИИ по научной работе Ильи Доронченкова.

«Мы прибыли сюда для того, чтобы поговорить о будущем, о возможных выставках, о возможном сотрудничестве. Наши специалисты по истории Древнего Востока квалифицированы в высшей степени и обладают мировой научной репутацией. Я думаю, что дальнейшее сотрудничество будет на пользу всем: и нам, и Туркменистану», — отметил он.

Одна из интересных тем для сотрудничества — Бактрийская культура, считает И.Доронченков.

К концу 1980-х годов в Мервском оазисе на юго-востоке Туркменистана Виктор Сарианиди открыл более 200 поселений, центром которых являлся Гонур-депе. Эти раскопки свидетельствовали о существовании ранее неизвестного центра цивилизации Древнего Востока — Бактрийско-Маргианской археологической культуры, относящейся к эпохе бронзы в Средней Азии.