Пушкинский музей намерен провести выставку древних памятников Туркменистана
Делегация Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина прибыла в Ашхабад для обсуждения сотрудничества и возможных выставок, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя директора ГМИИ по научной работе Ильи Доронченкова.
«Мы прибыли сюда для того, чтобы поговорить о будущем, о возможных выставках, о возможном сотрудничестве. Наши специалисты по истории Древнего Востока квалифицированы в высшей степени и обладают мировой научной репутацией. Я думаю, что дальнейшее сотрудничество будет на пользу всем: и нам, и Туркменистану», — отметил он.
Одна из интересных тем для сотрудничества — Бактрийская культура, считает И.Доронченков.
К концу 1980-х годов в Мервском оазисе на юго-востоке Туркменистана Виктор Сарианиди открыл более 200 поселений, центром которых являлся Гонур-депе. Эти раскопки свидетельствовали о существовании ранее неизвестного центра цивилизации Древнего Востока — Бактрийско-Маргианской археологической культуры, относящейся к эпохе бронзы в Средней Азии.
«Туркменистан — очень богатая в культурном отношении страна, и многие традиции могут быть представлены. Мы сейчас ведем переговоры с самыми разными странами, и с Китаем, и с другими государствами, о том, чтобы проводить выставки, которые бы представляли древнейшую историю цивилизаций того или иного народа. Мне кажется, что самое время, чтобы Туркменистан тоже стал частью этого большого процесса», — отметил Доронченков.