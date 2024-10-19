Путь трофея Игр будущего 2025 пройдет через восемь стран, включая Туркменистан

В четверг в Уфе, в рамках форума «Россия – спортивная держава», был дан старт пути трофея Игр будущего 2025 года, которые пройдут в ОАЭ. Согласно информации ТАСС, маршрут трофея охватит восемь стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Катар и ОАЭ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность этого события для популяризации движения фиджитал, которое объединяет киберспорт и классические виды спорта. Он отметил, что формат Игр будущего, инициированный Россией, получил международное признание и теперь развивается на глобальном уровне.

Первые Игры будущего состоялись в Казани с 21 февраля по 3 марта текущего года, собрав около 2000 участников из более чем 100 стран. Туркменистан был представлен командой из 15 спортсменов Инженерно-технологического университета имени Огуз хана, которые соревновались в фиджитал-футболе и фиджитал-баскетболе.

Проведение следующих Игр запланировано на 2025 год в ОАЭ, а третьи Игры пройдут в Казахстане в 2026 году.