Программа первого дня II Театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Ашхабаде

Программа первого дня II Театрального фестиваля стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) включает в себя театральные постановки и встречи, которые пройдут на различных площадках Ашхабада.

Так, с 15.00 до 16.30 на сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули выступят артисты театра из Хорезмской области Республики Узбекистан с постановкой «Махтумкули»

Параллельно с этим в Государственной библиотеке Государственного культурного центра Туркменистана состоится форум писателей стран-членов ТЮРКСОЙ.

С 17.00 до 18.30 на сцене Национального драматического театра им.Алп Арслана состоится показ спектакля «Колодец» артистов Мангистауского музыкального театра имени Нурмухана Жантурина, Республика Казахстан.

Завершится первый день фестиваля в Главном академическом драматическом театре имени Великого Сапармурата Туркменбаши, где с 19.00 до 20.30 будет показан спектакль «Kabyl we Habyl», поставленный силами туркменского театра.

Ранее мы сообщали, что в столице Туркменистана открылся II Театральный фестиваль ТЮРКСОЙ.