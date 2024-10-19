Посол Малайзии: Petronas вложила $11 млрд в нефтегазовый сектор Туркменистана

Малайзийская национальная нефтяная компания Petronas инвестировала 11 миллиардов долларов США в нефтегазовую отрасль Туркменистана с начала своей деятельности в стране в 1996 году. Об этом заявил посол Малайзии в Туркменистане Мохд Сухаими Бин Ахмад Таджуддин на дипломатическом приеме, посвященном 67-му Национальному дню Малайзии.

«Туркменистан является важным международным партнером Малайзии с тех пор, как дипломатические отношения между двумя странами начались 32 года назад. Имея непоколебимую уверенность в возможностях и экономическом потенциале Туркменистана, Малайзия не стала долго ждать, и в 1996 году начала вкладывать значительные инвестиции в нефтегазовую отрасль Туркменистана через свою национальную нефтяную компанию Petronas.

На сегодняшний день Petronas инвестировала 11 миллиардов долларов США в нефтегазовую отрасль Туркменистана. Эти инвестиции не только внесли вклад в энергетический сектор Туркменистана, но и распространились на образование и различные программы корпоративной социальной ответственности, что положительно повлияло на жизнь местного населения», – цитирует выступление дипломата агентство NCA.

По словам посла Малайзии, значительный вклад в развитие двусторонних связей внесло постоянное присутствие руководителей Petronas и членов их семей в Туркменистане.

«Благодаря личному взаимодействию и различным рекламным инициативам мы стали свидетелями всплеска числа туркменских студентов, получающих высшее образование в малазийских университетах, и туркменских туристов, исследующих разнообразные ландшафты Малайзии. Я хотел бы похвалить компанию «Туркменские авиалинии» за запуск прямого рейса Ашхабад-Куала-Лумпур в феврале этого года, что еще больше облегчает поездки и обмены», – добавил Мохд Сухаими Бин Ахмад Таджуддин.