В столице Туркменистана открылся II Театральный фестиваль ТЮРКСОЙ

Сегодня в Ашхабаде торжественно прошла церемония открытия II Театрального фестиваля стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Мероприятие посвящено объявлению в этом году древнего туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира, а также празднованию 300-летия Махтумкули Фраги.

Как сообщает ТДХ, международный форум объединил в Ашхабаде театральные коллективы стран-членов ТЮРКСОЙ.

Проведение II Театрального фестиваля нацелено на обогащение культур, укрепление отношений дружбы между странами, ибо театр выполняет важную функцию патриотического, эстетического и нравственного воспитания, способствует развитию международного культурного диалога.

Встреча представителей сценического искусства также предусматривает обмен опытом и нацелена на совершенствование исполнительского мастерства и сценической культуры молодых театральных артистов, отмечает источник.