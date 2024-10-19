В Ашхабаде состоялась презентация рынка ценных бумаг Туркменистана

17 октября в здании Ашхабадской фондовой биржи прошла презентация рынка ценных бумаг. Мероприятие собрало около 60 представителей бизнеса, общественных организаций, эмитентов и профессиональных брокеров

Организаторами презентации выступили АОЗТ «Ашхабадская фондовая биржа» в сотрудничестве с профессиональными участниками рынка ценных бумаг ХО Ynamly dellal и АООТ Degirmen maýa goýumlary. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия.

В своих выступлениях и.о. генерального директора Ашхабадской фондовой биржи Мырат Сапаров и директор АООТ Degirmen maýa goýumlary Байрам Аманмырадов подчеркнули важность осведомленности бизнеса о возможностях рынка ценных бумаг Туркменистана. Они отметили, что акции и облигации играют ключевую роль в развитии экономики страны.

Директор ХО Ynamly dellal Недир Агабаев акцентировал внимание на альтернативных возможностях привлечения необходимых средств в бизнес проекты, на процессе привлечения инвесторов, инвестировании через фондовый рынок, а также на необходимости развития рынка ценных бумаг в Туркменистане.

Во время дискуссий другие спикеры также затронули темы, касающиеся работы Ашхабадской фондовой биржи, развития и нынешнего состояния рынка ценных бумаг в Туркменистане, а также правовых аспектах его функционирования.

В ходе выступлений участники имели возможность задать спикерам интересующие вопросы, что переходило в оживленные дискуссии.

По итогам презентации некоторые компании выразили намерение приобрести корпоративные облигации компаний, которые находятся в листинге АФБ.