Верховный комиссар ООН по делам беженцев приглашен в Ашхабад

Председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Аманмухаммет Сазаков в ходе встречи в Женеве пригласил Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и его команду принять участие в региональной конференции по безгражданству, которая состоится 8 ноября в Ашхабаде.

Эта конференция станет важной платформой для обмена опытом и разработки стратегий по устранению проблем, связанных с безгражданством, как в регионе, так и на глобальном уровне, сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Женеве.

Также на ашхабадскую конференцию приглашена помощник Верховного комиссара ООН по защите г-жа Рувендрини Меникдивела, встреча с которой прошла в рамках участия в 75-й сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН.

Г-жа Меникдивела, ранее работавшая в Туркменистане, тепло отозвалась о своем опыте сотрудничества с туркменской стороной и отметила значительный прогресс, достигнутый страной в гуманитарной сфере. Она отметила важность усилий Туркменистана в решении проблемы безгражданства и подтвердила свое участие в предстоящей региональной конференции, отмечает источник.