Hyundai заменит приборные панели голограммами

Hyundai, в сотрудничестве с немецким оптическим гигантом Zeiss представила голографические дисплеи для лобовых стекол. Эта технология заменит традиционные приборные панели, проецируя всю необходимую информацию непосредственно на лобовое стекло автомобиля, сообщает gazeta.ru со ссылкой на ITHome.

Хотя концепция голограмм на лобовом стекле не нова, Hyundai становится пионером в полной замене приборной панели на голографический интерфейс. В салонах будущих моделей компании не будет привычных экранов – вся информация будет отображаться в виде полупрозрачного интерфейса на переднем стекле.

Это нововведение направлено на повышение безопасности вождения, позволяя водителям не отвлекаться от дороги для считывания показаний приборов. Пользователи смогут настраивать интерфейс, выбирая наиболее важную для них информацию.

Hyundai уже создала прототип голографического лобового стекла и получила положительные отзывы от тестовой группы клиентов. Компания планирует начать массовое производство и внедрение этой технологии в свои автомобили к 2027 году.