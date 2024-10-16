Туркменские арбитры будут работать на матчах Лиги вызова АФК

Три футбольных арбитра из Туркменистана вошли в список судей, которые будут обслуживать матчи группы «А» Лиги вызова АФК. Ресул Маммедов назначен главным арбитром, а Пальван Пальванов и Ахмет Бегназаров будут выполнять роль ассистентов, сообщает Федерация футбола Туркменистана.

Матчи группы «А» пройдут в Бутане с 23 октября по 2 ноября. В турнире примут участие четыре команды: «Ист Бенгал» из Индии, ливанский «Неджмех», «Башундара Кингс» из Бангладеш и местный клуб «Паро» из Бутана.

Помимо туркменских специалистов, для судейства матчей этой группы приглашены арбитры из Бахрейна, Китая, Иордании и Таиланда.