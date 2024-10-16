Туркменистан принимает участие в работе 220-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

В рамках 220-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО с 14 по 15 октября проходит традиционная встреча Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО.

Туркменистан на встрече представляют чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО Максат Чарыев и ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова.

На повестке дня встречи — рассмотрение актуальных вопросов, включая рассмотрение итогов Саммита будущего, а также улучшение практики взаимодействия городов, включенных в Сеть креативных городов ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия туркменская сторона провела встречи с секретарем Конвенции по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Фумика Охината и главой Сети креативных городов госпожой Денис Бакс, где были рассмотрены текущие вопросы взаимодействия, а также планы на предстоящий период.

Очередное совещание продемонстрировало решительное стремление Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО внести вклад в продолжающийся процесс реализации программ и проектов ЮНЕСКО, обеспечить платформу для обмена мнениями о роли Национальных комиссий в осуществлении стратегической трансформации Организации.

Работа 220-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО стартовала 9 октября и продолжится до 23 октября, сообщается в пресс-релизе Национальной комиссий Туркменистана по делам ЮНЕСКО.