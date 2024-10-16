Посольство Туркменистана в Париже дало обед в штаб-квартире ЮНЕСКО

14 октября, в первый день традиционной встречи Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Посольство Туркменистана в Париже дало обед в здании штаб-квартиры ЮНЕСКО.

На званый обед были приглашены постоянные представители, послы при ЮНЕСКО и генеральные секретари Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

В ходе мероприятия выступила ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова. Она ознакомила присутствующих гостей с проводимой в Туркменистане деятельностью, направленной на решение задач, вытекающих из 10-го совещания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ в Ашхабаде.

Ч.Рустамова также выдвинула ряд предложений по вопросам объединения усилий региональных стран по сохранению и популяризации древних памятников наследия, обеспечению их включения в списки ЮНЕСКО, сообщается в пресс-релизе Национальной комиссий Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Напомним, что традиционная встреча Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО проходит в рамках 220-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО с 14 по 15 октября.