На востоке Туркменистана прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту

В городе Туркменабате состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту среди сотрудников Государственной службы пожарной безопасности МВД Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в соревнованиях приняли участие команды из различных регионов страны, включая отделы пожарной безопасности Ашхабада и велаятов, каждая из которых состояла из пяти человек.

Цель соревнований — повышение уровня подготовки и профессионального мастерства пожарных.

Победителем турнира стала команда Марыйского велаята.

Второе и третье места заняли представители Лебапского и Балканского велаятов.

Команды-призеры были награждены дипломами и памятными подарками от общественных организаций.

В завершение церемонии состоялся концерт с участием коллективов культуры и искусства Лебапского велаята, отмечает источник.