На востоке Туркменистана прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту
В городе Туркменабате состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту среди сотрудников Государственной службы пожарной безопасности МВД Туркменистана.
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в соревнованиях приняли участие команды из различных регионов страны, включая отделы пожарной безопасности Ашхабада и велаятов, каждая из которых состояла из пяти человек.
Цель соревнований — повышение уровня подготовки и профессионального мастерства пожарных.
Победителем турнира стала команда Марыйского велаята.
Второе и третье места заняли представители Лебапского и Балканского велаятов.
Команды-призеры были награждены дипломами и памятными подарками от общественных организаций.
В завершение церемонии состоялся концерт с участием коллективов культуры и искусства Лебапского велаята, отмечает источник.