Инженеры SpaceX впервые «поймали» разгонную ступень ракеты-носителя Starship Super Heavy

Компания SpaceX Илона Маска достигла значительного успеха в разработке многоразовых космических систем. Впервые в истории разгонная ступень ракеты-носителя Starship Super Heavy совершила контролируемое возвращение на стартовую площадку после выполнения своей миссии, сообщает Би-Би-Си.

В отличие от традиционных разгонных ступеней, которые обычно падают в океан, бустер Super Heavy был оснащен специальным двигателем для управляемого спуска. Это позволило ему вернуться к месту старта и быть «пойманным» стартовыми фермами с помощью специальных захватов.

Этот пятый тест Starship следует за успешным июньским испытанием, когда корабль впервые приводнился в Индийском океане. Ракета-носитель Starship, оборудованная 33 двигателями, является самой мощной из существующих, с тягой в 74 меганьютона, что значительно превосходит возможности ракеты NASA SLS.

Главная цель инженеров SpaceX – создать полностью многоразовую ракетную систему, подобную самолету, что существенно снизит стоимость космических полетов. Эта технология критически важна для амбициозных планов Илона Маска по колонизации Марса и развития проекта Starlink по обеспечению глобального интернет-покрытия.

Starship также играет ключевую роль в программе NASA Artemis, нацеленной на возвращение людей на Луну. Планируется использовать его в качестве лунного посадочного модуля и средства возвращения астронавтов на лунную орбиту.