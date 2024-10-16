Делегация деятелей культуры РФ посетила Национальный музей туркменского ковра

В рамках проведения Дней культуры России в Туркменистане делегация российских деятелей культуры посетила Национальный музей туркменского ковра. Визит в музей позволил российским гостям ознакомиться с богатым наследием туркменского ковроткачества, являющегося важной частью культурной идентичности страны.

Национальный музей туркменского ковра, известный своей обширной коллекцией уникальных экспонатов, представляет собой важную культурную достопримечательность Туркменистана.

Дни культуры России в Туркменистане пройдут 16 и 17 октября. Мероприятие откроется выступлением Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» и продолжится концертом классической музыки в исполнении пианиста Дмитрия Маслеева.