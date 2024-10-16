В музее Татарстана откроется выставка картин туркменского художника

Персональная выставка картин туркменского художника Бердигулы Амансахатова «Начало — гармония — совершенство: философское миросозерцание» откроется 19 октября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

Член Союза художников Туркменистана, главный художник ряда театров Туркменистана Бердигулы Амансахатов впервые представит свои живописные произведения, вдохновленные религиозно-философской мыслью Востока, сообщается на сайте музея.

На выставке будут представлены более 40 станковых живописных работ, созданных автором в период с 2013 до 2022 года: на тему «Тысячи и одной ночи», серия «Вис и Рамин», «Лучезарный Восток», триптихи «Жизнь», «Солнце Каракумов», «Формула бесконечности», «Свет граната», «Парадоксы 21 века» и другие.

Свой путь в искусстве Бердигулы Амансахатов начинал как сценограф. В 1998 году художник стал лауреатом премии «За лучшую сценографию» Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». Значительной вехой в творческом пути Амансахатова стал спектакль «Сарданапал», созданный вместе с главным режиссером московского театра «У Никитских ворот» Марком Розовским. За сценографию и костюмы к спектаклю «Джан» по пьесе А. Платонова он был удостоен Государственной премии СССР.

Персональные выставки художника были организованы в Туркменистане, России, Чехословакии, Польше, Лаосе. В 2010 году состоялась его юбилейная выставка в Москве, в Центральном Доме художника.

Выставка «Начало — гармония — совершенство: философское миросозерцание» продлится до 8 декабря.