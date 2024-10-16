В МИД Туркменистана обсудили значимость проведения VI Венского бала в городе Аркадаг

Сегодня в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра Мяхри Бяшимовой с руководителем Австрийско-Туркменского общества Недой Бергер. Об этом говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Ключевым моментом обсуждения стала оценка значимости проведения VI Венского бала в городе Аркадаг, который прошел в рамках празднования 300-летия со дня рождения великого поэта Махтумкули Фраги.

Стороны отметили, что это мероприятие стало ярким символом активного туркмено-австрийского творческого взаимодействия. В ходе встречи также были рассмотрены результаты деятельности Австрийско-Туркменского общества и обсуждены текущие и перспективные направления сотрудничества между двумя странами.

Особое внимание было уделено успешному проведению Международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», состоявшегося в Ашхабаде. В контексте этого события представители обеих сторон обменялись мнениями о возможностях дальнейшего расширения взаимодействия в сферах культуры, искусства, науки и образования.

Встреча подчеркнула стремление Туркменистана и Австрии к укреплению двусторонних отношений и развитию культурных связей.