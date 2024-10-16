В Ашхабаде в рамках Дней культуры РФ выступят ансамбль «Нальмэс» и пианист Дмитрий Маслеев

В Ашхабаде 16 и 17 октября пройдут Дни культуры России в Туркменистане.

Открытие мероприятия состоится 16 октября выступлением Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» под руководством заслуженного артиста РФ Аслана Хаджаева. Этот прославленный коллектив, основанный в 1936 году, представит зрителям программу, в которую войдут старинный танец «Исламей», танец с кинжалами, «Ожерелье народных танцев адыгской диаспоры» и другие яркие номера. Концерт пройдет во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана и начнется в 19:00.

В тот же день во Дворце Мукамов откроется выставка «Лоскутная мозаика России», организованная Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Особым событием станут мастер-классы известного российского пианиста Дмитрия Маслеева, солиста Московской государственной академической филармонии. Маслеев, победитель XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского и обладатель множества других престижных наград, поделится своим мастерством с туркменскими музыкантами.

17 октября программу продолжит концерт классической музыки «Навстречу юбилею Петра Ильича Чайковского». Дмитрий Маслеев исполнит произведения П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова. Концерт начнется в 19:00 во Дворце Мукамов. Также 17 октября во Дворце Мукамов откроется выставка «Планета Чайковский», приуроченная к 225-летию со дня рождения великого композитора. Экспозиция подготовлена Российским национальным Музеем музыки.

Дни культуры России в Туркменистане призваны укрепить культурные связи между двумя странами и познакомить туркменскую публику с богатством и разнообразием российского искусства.