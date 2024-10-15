Туркменистан и Монголия подписали соглашения для улучшения автомобильного и воздушного сообщения

В рамках государственного визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Туркменистан состоялось подписание ряда важных двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами.

Ключевыми среди подписанных соглашений стали документы в сфере транспорта. В частности, было заключено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии, а также Соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

Церемония подписания прошла по итогам переговоров на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Эти соглашения призваны существенно улучшить транспортное сообщение между Туркменистаном и Монголией, что, в свою очередь, должно способствовать развитию торгово-экономических отношений и туризма.

Напомним, государственный визит Президента Монголии в Туркменистан проходил с 10 по 13 октября 2024 года по приглашению Президента Туркменистана. В ходе визита руководители двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные темы.