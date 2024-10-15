Президент Армении возложил цветы к памятнику Саят-Нова в Ашхабаде

В рамках рабочего визита в столицу Туркменистана Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил культурно-парковый комплекс «Махтумкули Фраги», где возложил цветы к памятнику армянского поэта Саят-Нова, сообщает пресс-служба туркменской дипмиссии в Ереване.

Комплекс, открытый к 300-летию классика туркменской литературы Махтумкули Фраги, включает в себя аллею с памятниками 24 выдающимся поэтам и мыслителям разных стран и эпох. Среди них – монумент Саят-Нова, известного как «Царь песнопений».

Во время визита Президент Армении также посетил Национальный музей туркменского ковра, где ознакомился с богатой коллекцией, насчитывающей 8000 экспонатов. Особое внимание было уделено уникальным экземплярам, включая самый маленький ковер в виде ключницы и самый большой, площадью 301 кв.м., занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

В завершении визита в Национальный музей туркменского ковра Президент Ваагн Хачатурян оставил запись в книге почетных гостей музея.