Погода в Туркменистане на этой неделе: ждите дождей…

В Туркменистане на этой неделе средняя температура воздуха составит +30 градусов. В начале недели во всех регионах страны ожидаются дожди.

В Ашхабаде — малооблачная погода, осадки в виде дождя в начале недели, температура воздуха составит: ночью от +8… +10 градусов до +13… +15 градусов, днём от 16… +18 градусов +25… +27 градусов.

В Ахалском велаяте — малооблачная погода, осадки в виде дождя в первой половине недели, температура воздуха: ночью +5… +10 градусов до +10… +15 градусов тепла, днём от +14… +19 градусов до +25… +30 градусов.

В Балканском велаяте ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя в начале недели, температура воздуха будет колебаться от +7… +12 градусов до +16… +21 градусов +23… +28 градуса днём, в прибрежных этрапах велаята +18… +23 градусов.

В Марыйском велаяте — переменная облачность, осадки в виде дождя в первой половине недели, температура ночью от +4…+9 градусов до +9… +14 градусов, днём будет от +15… +20 до +24… +29 градусов.

В Лебапском велаяте прогнозируется переменная облачность, осадки в виде дождя в первой половине недели, температура воздуха ночью от +3… +8 градусов до +9… +14 градусов, днём от +13… +18 градусов до +24… +29 градусов.

В Дашогузском велаяте ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя в начале недели, температура воздуха: ночью от 0… +5 градусов до +5… +10 градусов, днём от +8… +13 градусов до +17… +22 градусов.

Источник: «Туркменистан: Золотой век»