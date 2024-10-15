На сумму свыше 23,1 млн долларов наторговала товарно-сырьевая биржа Туркменистана

На прошедшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 9 сделок.

За иностранную валюту бизнесмены из ОАЭ, Узбекистана и Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо (ГК «Туркменнебит»), из Турции – хлопковое волокно. Общая сумма сделок составила около 23 миллиона 142 тысяч долларов США.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму более 1 миллиона 821 тысячи манатов, сообщает ТДХ.