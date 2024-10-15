Делегация Меджлиса Туркменистана посетила Душанбе

Представители Меджлиса Туркменистана совершили рабочий визит в Душанбе, столицу Республики Таджикистан, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 30-летию Конституции Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба туркменского парламента.

В рамках мероприятий делегация приняла участие в международной конференции, где обсуждалась значимая роль Конституции в развитии государств, парламентов, межпарламентских отношений, а также в защите прав и свобод человека.

На конференции представители Меджлиса Туркменистана выступили с докладами, подчеркивая важность Конституции как основного закона, который обеспечивает стабильность и развитие общества. Визит способствовал укреплению межпарламентских связей и обмену опытом между двумя странами.