Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор

Национальный Лидер туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление двусторонних отношений и подвели итоги международной конференции, посвященной 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, сообщает TDH.

Президент Узбекистана выразил благодарность за приглашение на форум и награждение юбилейной медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги», подчеркнув значимость творчества поэта для укрепления дружественных связей между народами.

Собеседники отметили плодотворное развитие сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном, особенно в культурно-гуманитарной сфере. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений, основанных на традициях добрососедства, и высокий уровень взаимного доверия в межправительственном диалоге.

Стороны также обсудили современное состояние туркмено-узбекских отношений и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной и сельскохозяйственной сферах. Особое внимание было уделено реализации ранее достигнутых договоренностей и планируемых совместных проектов.