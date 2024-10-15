В Туркменистане внедряется обновленная программа обучения предпринимательству

В Туркменистане внедряется усовершенствованный учебный курс по предпринимательству.

Учебная программа была модернизирована в рамках сотрудничества проекта USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA) и Школы предпринимателей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Были введены новые методы преподавания, которые фокусируются на более увлекательном, практическом обучении, что способствует развитию навыков решения проблем и креативного мышления — ключевых качеств, необходимых для успеха в предпринимательской деятельности.

С 30 сентября по 4 октября 2024 года проект USAID YDA совместно со Школой предпринимателей провел тренинг по методологии усовершенствованной программе курса по предпринимательству.

В нем приняли участие преподаватели Школы предпринимателей, в том числе из велаятских филиалов. Тренинг был сфокусирован на практических методах преподавания предпринимательских навыков, включая кейсы, работу в группах и другие интерактивные формы и методы обучения. Ожидается, что обученные преподаватели интегрируют новые методики в свои практики.

Следующий этап программы предусматривает обучение молодых людей с перспективными бизнес-идеями на базе филиалов Школы предпринимателей в Ашхабаде и велаятах, что даст молодежи возможность развивать и улучшать свои бизнес-проекты.

Программа завершится конкурсом бизнес-проектов, который Проект USAID YDA организует совместно со Школой предпринимателей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Победители конкурса смогут получить доступ к наставничеству, инвестиционным возможностям или другой поддержке для воплощения своих идей в реальность.

Эта инициатива является важным шагом в развитии предпринимательских навыков среди молодежи и направлена на подготовку нового поколения молодых предпринимателей, которые смогут внести значительный вклад в экономику страны, сообщается в пресс-релизе USAID YDA.